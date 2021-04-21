Человеческие останки нашли в барнаульском парке

Барнаул, 21 апреля. Случайный прохожий на прогулке наткнулся на скелет в парке Юбилейный. После обнаружения костей местный житель вызвал правоохранителей.

По предварительной оценке экспертов, в парке были обнаружены останки мужчины. Скелет заметили затопленным в ручье. Правоохранителям пока не удалось устанавливать личность погибшего. Также пока неизвестно, сколько кости пролежали в воде.

По словам очевидцев, один из прохожих нашел грудную клетку мужчины с развернутыми ребрами. Полицейским предстоит установить обстоятельства его смерти.

Сын стрелка из Мытищ сдаст тест ДНК для опознания останков отца. После этого будет проведена экспертиза, так как невозможно определить и опознать по первичным признакам его останки, сообщало РИАМО.