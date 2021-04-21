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Диетологи назвали самые полезные продукты для рациона мужчин
pixabay.com/PD
Общество

Диетологи назвали самые полезные продукты для рациона мужчин

Москва, 21 апреля. Некоторые продукты являются настоящим кладезем полезных элементов. Диетологи из США перечислили те, которые оказывают благотворное влияние на мужское здоровье.

Миндаль содержит много магния, а дефицит этого элемента может приводить к понижению уровня тестостерона. Он также важен для сердца и сосудов, отмечает нутрициолог Кери Ганс. Диетолог Эми Шапиро рекомендует мужчинам включать в рацион еду, богатую ликопином, например, помидоры. Этот антиоксидант помогает избежать рака предстательной железы. Подобный недуг часто появляется у мужчин с лишним весом, сообщает диетолог Кристи Бриссетт. Предотвратить появление лишних килограммов можно, если употреблять больше овощей и фруктов. Так, в состав черники входит лишь 80 калорий, при этом ягода богата пищевыми растительными волокнами и витамином С.

Бекон советуют заменить сардинами диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз. Эта рыба богата белком и омега-3, которые снижают риск развития хронических заболеваний. Специалисты также рекомендуют мужчинам есть больше шпината, йогуртов, картофеля, авокадо, арбузов и цельных злаков.

Ранее нутрициолог Мирошников назвал полезные для сердечно-сосудистой системы продукты. По его словам, нужно употреблять в пищу больше продуктов с содержанием витамина С и Е.

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