Глобальное потепление может привести к «возвращению» Земли на 35 миллионов лет назад

Москва, 21 апреля. Земля может вернуться к показателям 35-миллионной давности из-за выбросов парниковых газов, которые приводят к росту глобальной температуры.

Изменения температуры происходят по самому худшему сценарию, рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. По его словам, в последнее время температура понижалась, однако при разных сценариях она может расти.

«При сценарии «бизнес, как обычно» (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, все индикаторы говорят, что мы по нему идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад», — заявил специалист.

В тот период времени на планете начали появляться предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих. Кроме того, наземные виды животных достигли максимальных размеров, что привело к зарождению гигантских носорогов. Чернокульский уточнил, что сейчас нельзя утверждать, появятся ли вновь такие формы из-за глобального потепления.

Немецкие ученые ранее пришли к выводу, что глобальное потепление могло спровоцировать снижение уровня кислорода в водах Мирового океана. За последние полвека океан лишился около 2% общего запаса кислорода.