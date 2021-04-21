Sohu: хитрость РФ с заменой украинских Ил-76 обернулась неожиданными последствиями

Пекин, 21 апреля. Россия решила обновить парк военно-транспортных самолетов Ил-76 и, как утверждают в Китае, эта хитрость обернулась неожиданными последствиями.

Ухудшение отношений между Украиной и Россией осложнило задачу обновления парка военно-транспортных самолетов серии «Ан» ВКС РФ. В этих условиях в России начались работы по модернизации самолетов Ил-76, о чем рассказали на портале Sohu китайские эксперты. Их статью перевела для русскоязычных читателей «ПолитРоссия».

«Особые надежды россияне связывают с инициативой «проект 476», который предусматривает глубокую модернизацию всей линейки самолетов Ил-76», — сообщили авторы.

В Sohu отметили, что этот военно-транспортный самолет, которых выпущено более 1000 единиц, получился очень удачным. Его грузовой отсек может вместить 300 солдат. Дальность полета машины составляет 4200 км при крейсерской скорости 800 км/ч. Самолет отличается надежностью и универсальностью.

Как выразились китайские эксперты, трюк с заменой украинских самолетов позволит России значительно снизить свою зависимость от Украины в сфере военно-транспортной авиации. Военно-транспортные самолеты Ил-76 примут участие в воздушной части парада Победы в Москве. Как сообщили СМИ, самолеты уже прибыли в Московскую область из Тверской для репетиций.