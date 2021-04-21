Пандемия коронавируса задержала рассмотрение дела «автоподставщиков»

Ульяновск, 21 апреля. Участники масштабного судебного процесса, связанного с подставными ДТП, заразились коронавирусной инфекцией. Это задержало рассмотрение дела.

Рассмотрение дела об «автоподставщиках» в Засвияжском районном суде Ульяновска задерживается. Причиной такой задержки является заражение коронавирусом трех защитников подсудимых и проблемы со здоровьем у самих обвиняемых, сообщает издание «73 Онлайн».

Всего по делу проходят обвиняемыми 33 человека, а общее число участников процесса составляет 70 человек. Сам процесс стартовал еще 17 февраля и пока находится на этапе оглашения обвинения. Задержки связаны не только с состоянием здоровья участников, но и с объемом дела: всего насчитывается более 400 томов. Последнее заседание состоялось в минувший понедельник после 11-дневного перерыва и закончилось переносом рассмотрения на тот же срок.

По информации издания, один из адвокатов получил два положительных результата теста на коронавирусную инфекцию. Он проходит лечение в госпитале ветеранов войн. Еще один защитник самоизолировался дома.

В конце марта вопрос о безопасности заседания был поднят одним из защитников, Ольгой Лебедевой. Она попросила выбрать зал побольше, чтобы всех участников могли рассадить на безопасной дистанции. Тем не менее суд был вынужден отказать: в здании нет помещений, где можно было бы рассадить 73 участника.

«Автоподставщики» — люди, инсценирующие ДТП с мошеннической целью. Ранее в Санкт-Петербурге подобная практика привела злоумышленника на скамью подсудимых. Он выманил у потерпевших 7,5 миллиона рублей, сообщает «Петербургский дневник».

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием. Основная нагрузка при этом легла на сотрудников медицинских учреждений, в частности на врачей.