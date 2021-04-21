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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: важная информация, интересные факты
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: важная информация, интересные факты

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 09:46

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию будет оглашено в среду, 21 апреля 2021 года, в очном режиме. Послание огласит президент России Владимир Путин.

Вся важная информация о мероприятии этого года и о формате президентских посланий в современной России представлена в инфографике ФАН.

В ежегодном послании президент России, как это предусмотрено Конституцией, в присутствии представителей всех ветвей власти, а также политических и общественных деятелей и журналистов рассказывает об основных направлениях развития нашей страны. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президентом стратегических направлений развития России в ближайшей перспективе.

В этом году мероприятие, по традиции, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Начало в 12:00. Ранее ФАН публиковал прогнозы, какие темы, возможно, затронет президент в своем послании. Это преодоление последствий пандемии COVID-19; экономические задачи, стоящие перед страной; развитие науки и технологий; а также внешнеполитическая повестка. Вероятно, будет поднят вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: важная информация, интересные факты
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты полагают, что будет также затронута проблема Донбасса в свете агрессивных действий Киева и вопросы более глубокой интеграции с Белоруссией. Возможно, Владимир Путин затронет тему кризиса в российско-американских и отношениях и напомнит о вмешательстве Запада во внутренние дела России.

Где смотреть президентское послание в прямом эфире

Послание президента в прямом эфире, по традиции, покажут ведущие российские телеканалы, а также интернет-версии этих каналов. Кроме того, все крупные СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

ФАН также будет оперативно информировать читателей о темах, поднятых в послании, а сразу после окончания мероприятия в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» начнется большая пресс-конференция, посвященная итогам обращения президента.

Интересные факты о том, как происходило оглашение послания в предыдущие годы, представлены в инфографике ФАН.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: важная информация, интересные факты
Федеральное агентство новостей  / 

путин россия послание федеральному собранию
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