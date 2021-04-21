ФАН поздравляет королеву Елизавету II с днем рождения

Лондон, 21 апреля. Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля празднует 95-й день рождения.

Королева не имеет водительских прав, но может управлять всем, от машины до авианосца. Королева платит налоги, но имеет законное право этого не делать. Королева не имеет паспорта, но побывала в 115 странах мира. В день 95-летия последнего главы государства, участвовавшего во Второй мировой войне, Федеральное агентство новостей (ФАН) в качестве поздравления вспомнило значимые и любопытные факты из жизни самого известного в мире монарха.

Елизавета II стала королевой почти случайно. Изначально право наследования престола передавалось по линии ее дедушки, короля Георга V, к дяде, будущему королю Эдуарду VII. Однако уже спустя неполный год на престоле Эдуард отрекся от титула ради брака с американкой Уоллис Уорфилд и передал царствование Англией брату, королю Георгу VI. Именно он после смерти передал бразды правления Елизавете.

Когда началась Вторая мировая война, Елизавета как и все хотела отправиться на военную службу, хотя ей на тот момент было всего 14 лет. Но мольбы маленькой принцессы о помощи стране были услышаны, и она начала вести регулярные радиотрансляции для британских детей и подростков. История сохранила фрагмент одной из речей будущей королевы.

«Я со всей уверенностью могу сказать, что мы, дети, тоже полны мужества и отваги. Мы наравне со всеми стараемся помочь нашим доблестным морякам, солдатам и пилотам, и мы так же, как и все остальные, несем бремя опасностей и печалей войны», — заявила принцесса в эфире BBC.

Когда принцесса достигла 18-летия, ей официально разрешили поступить на военную службу, несмотря на запреты и неодобрение со стороны монаршей семьи. Наследница британского престола училась управлять грузовиком и прошла курс автомеханика. Она служила в рядах Женского вспомогательного территориального корпуса Великобритании и стала единственным членом королевской семьи женского пола, кто проходил военную службу. Также Елизавета II — единственная действующая глава государства, принимавшая непосредственное участие во Второй мировой войне.

ТАСС / PA

После войны в жизни принцессы Елизаветы одно за другим произошли сразу несколько значимых событий — помолвка, свадьба и коронация. С будущем мужем, принцем Филиппом, Елизавета была знакома с самого раннего детства. Принц и принцесса поддерживали связь по переписке — Филипп нес службу в Королевских ВМС, а Елизавета помогала Британии на суше. Сразу после окончания войны будущий герцог Эдинбургский сделал принцессе предложение, которое она приняла, даже не посовещавшись с родителями. Отца, короля Георга VI, Елизавета поставила перед фактом. Однако с официальным объявлением помолвки пришлось повременить — король размышлял почти год, прежде чем дать влюбленным благословение.

Свадьба прошла тоже не без интересных нюансов. Изящное платье, сделанное из герцогского шелка цвета слоновой кости и инкрустированное десятью тысячами жемчужин, будущая королева оплатила государственными купонами времен войны. За наряд пришлось отдать все талоны Елизаветы на еду и еще 200 государственных квитанций сверху — но ни единого шиллинга наличными. Чтобы было проще оценить реальную стоимость платья — Шон Хатчинсон из Mentalfloss сравнил его с копией, сшитой специально для сериала «Корона» от Netflix. Там производство подвенечного наряда обошлось портным и художникам по реквизиту в 40 тысяч долларов США. Со своей стороны Елизавета привела на свадьбу сразу восемь «подружек невесты» — всех принцесс Виндзорской семьи и родственниц принца Филиппа.

Кадр из сериала «Корона» /

После начала совместной жизни с принцем Филиппом и коронации, транслировавшейся по всей Британии, королева также стала известна как человек с забавными манерами в общении и специфическим чувством юмора. Однажды во время поездки в Эдинбург королева в сопровождении охранника случайно встретила группу американских туристов. Туристы не узнали Елизавету II и спросили ее, не из местных ли она жителей. Королева уклончиво ответила, что у нее здесь «летний домик» — так она окрестила замок Балморал. А на вопрос, видела ли она когда-нибудь Елизавету II, императрица рассмеялась и, указав на охранника заявила: «я не видела, а вот он видит ее постоянно».

Королевский статус дал Елизавете II множество необычных привилегий. Она — хозяйка всех лебедей и дельфинов Великобритании, может не платить налоги, и ей не нужны водительские права. Ко всему прочему, у королевы нет паспорта. Причина проста — все удостоверения личности, лицензии и аналогичные документы заверяются печатью и подписью самой Елизаветы. По той же причине она может не платить налоги — все деньги формально уходят в королевскую казну, то есть прямо ей в карман.

ТАСС / PA

Еще одна общеизвестная любовь королевы — это ее корги. За время правления Елизавета сменила более 30 питомцев, и сейчас у нее осталась только собака по кличке Кэнди. Елизавета II не только ухаживает за собаками, но и занимается их выведением. Из-под руки королевы вышел гибрид корги и таксы, который назвали дорги. Последние любимцы королевы — Вулкан и Кэнди — относятся именно к дорги.

Каждый день королева встречает глотком джина, а провожает бокалом шампанского. Может, в этом и есть секрет ее долгого правления, неиссякаемого оптимизма, жизнелюбия и такой же бесконечной народной любви. 95-летние Елизаветы II омрачено трауром по любимому человеку, с которым после свадьбы она не расставалась ни на день. Однако горе только показало способность британцев поддержать своего монарха — в открытом море, за столом в пабе, дома или прямо на улице. Королева была, есть и будет главным символом Британской империи.