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Оливия Колман может появиться в «Секретном вторжении» от Marvel
ТАСС  /  Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС
Общество

Оливия Колман может появиться в «Секретном вторжении» от Marvel

Лос-Анджелес, 21 апреля. Актриса, звезда сериалов «Корона» и «Фаворитка» Оливия Колман может сняться в сериале киностудии Marvel «Секретное вторжение», сообщает Deadline.

Пока не сообщается, кого может сыграть актриса, детали сюжета также держатся в секрете. Одноименное событие в комиксах посвящено вторжению скруллов, которые скрывались под личинами известных персонажей. Точной даты премьеры у проекта нет.

Ранее Marvel показала дебютный тизер-трейлер фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец», выход которого запланирован на осень этого года. Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, который попадает в тайную организацию и сталкивается с прошлым, которое пытается забыть.

сериал marvel Оливия Колман
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