Менеджер Сердючки прокомментировал слухи о тяжелой болезни артиста

Москва, 21 апреля. Состояние украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в норме, заявил менеджер певца, комментируя слухи о тяжелой болезни звезды.

У Данилко есть проблемы со сном. Сейчас он работает над тем, чтобы стабилизировать сон, и налаживает циркадные ритмы.

«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм», — сообщил менеджер артиста в Facebook.

Украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с артистом, сообщил о серьезной болезни музыканта. После этого ряд СМИ написал, что Данилко якобы неизлечимо болен и находится в тяжелом состоянии.

Два года назад пресса писала, что Данилко перенес блокаду сердца. Это произошло во время съемок. Благодаря оперативной помощи врачей состояние артист успешно стабилизировали.

Поклонники с интересом смотрят новые кадры со звездой, но внешний вид артиста сильно озадачил их. На появившихся снимках интернет-пользователи с трудом узнали располневшего Данилко.