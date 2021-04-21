Си Цзиньпин: китайско-российские отношения достигли небывалых высот

Пекин, 21 апреля. Пекин и Москва из поколения в поколение придерживаются принципов дружбы. Об этом лидер КНР рассказал в диалоге «Партия «Единая Россия» - Коммунистическая партия Китая».

На фоне глубоких и сложных изменений международной ситуации Китай и Россия в последние два десятилетия уважают дружеские традиции и не вмешиваются во внутренние дела, твердо поддерживают друг друга. Партнерство двух стран оказывает важное влияние на обстановку в мире.

«Страны развивают принципы нового типа международных отношений, углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин.

В завершении он подчеркнул, что в период пандемии мир пошатнулся. Сейчас особенно важно укрепить китайско-российские отношения, чтобы сохранить глобальную стабильность.

Ранее стало известно, что Китай намерен воссоединиться с Тайванем мирным путем, но не исключает другие возможности.Об этом рассказал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.