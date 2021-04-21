Ситуация с «Мотор Сич» выходит Украине боком: Китай подал иск

Киев, 21 апреля. Компания, которая не смогла купить украинское предприятие «Мотор Сич» по вине правительства Украины, выставила иск на 3,6 млрд долларов, и это только начало.

Китайские инвесторы не забыли о ситуации, когда украинские власти не допустили продажу завода «Мотор Сич», объявив его национализацию. Незалежная получила иск на 3,6 млрд долларов. Об этом сообщает ИноСМИ.

Это прямая цена, которую, вероятно, будут оплачивать из кармана украинских граждан. Неудачная продажа важного для государства предприятия привела к тому, что государственный бюджет опустеет на несколько миллиардов долларов.

«Непрямые потери еще больше. В 2019 году КНР была главным торговым партнером Украины с 12,79 млрд долларов, в 2020 году этот показатель увеличился до 15,4 млрд. Торговые и дипломатические отношения теперь тоже под вопросом», — говорит автор материала Дмитрий Марунич.

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Он добавил, что ни СБУ, ни СНБО, ни офис украинского президента не задают вопросы почетному президенту «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву и владельцу инвестиционной компании Dragon Capital Томашу Фиале, которые фактически подставили Украину, раздробив пакет акций и продав его сознательно бизнесменам из КНР. Они не несут за свои действия никакой ответственности. В то же время сын Богуслаева приобретает итальянский остров, который стоит 10 млн евро. Фиала при этом в рейтинге наиболее богатых украинцев оказался на 28 месте, хотя раньше был на 47.

«А вы продолжайте платить налоги. Может они еще что-то продадут», — резюмировал Марунич.

Ранее аналитики издания Sohu рассказали о неожиданной реакции Китая на ситуацию в Донбассе, а также может устроить Украине неприятности из-за ситуации с «Мотор Сич».