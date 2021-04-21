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Псаки: посол США в РФ скоро вернется в Москву
Global Look Press  /  Kyle Mazza / ZUMAPRESS.com
Политика

Псаки: посол США в РФ скоро вернется в Москву

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 09:14

Вашингтон, 21 апреля. Американский посол в РФ Джон Салливан вскоре вернется в Москву после встречи с новыми сотрудниками администрации США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что Салливан возвращается домой для встречи с семьей. Также он должен увидеться с членами новой администрации, с которыми он не мог проконсультироваться лично.

Псаки отметила, что Салливан вскоре вернется в Москву. При этом она не пояснила, запланирована ли встреча посла с президентом США Джозефом Байденом.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в свою очередь отметил, что Салливан не высылается из России, а едет в США в «подходящее время» для необходимых консультаций. По его словам, в предстоящие недели он должен вернуться в Москву.

Салливан во вторник заявил, что отправляется в США и планирует вернуться в РФ уже в ближайшие недели. Это должно случиться до возможной встречи между президентами Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.

Накануне стало известно, что посол США Салливан покинет Россию до конца недели. Об этом сообщал портал Axios со ссылкой на источники.

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