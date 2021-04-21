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Почти треть россиян отказалась от летнего отпуска в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев
Общество

Почти треть россиян отказалась от летнего отпуска в 2021 году

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 08:49

Москва, 21 апреля. Более четверти (28%) опрошенных россиян решили не брать отпуск летом 2021 года, еще 28% решили провести отпуск дома или на даче.

Всего 24% респондентов решились на летнее путешествие. Подавляющее количество путешественников выбрали Крым, Краснодарский край и другие российские курорты, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, 18% проведут свой отпуск дома, 10% — на даче или в деревне, 3% — в гостях. Еще 17% россиян не определились с планами на отдых. Помимо этого, часть россиян предпочли нетривиальные направления для поездок: 5% отправятся на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург, 1% — в Калининградскую область.

Недавно стало известно, как повлияла пандемия на поведение туристов. Граждане старше 55 лет стали значительно реже путешествовать, а стоимость билетов за границу сильно повысилась по многим направлениям.

туризм отпуск лето
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