У России есть два верных союзника — армия и флот, которые никому не позволят господствовать в Черном море. Таким мнением с ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Издание Times со ссылкой на источники в британских ВМС сообщило, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной. В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили, что Лондон направил Анкаре уведомление о том, что его корабли пройдут через пролив Босфор в Черное море в первую неделю мая.

В МИД России считают, заход военных кораблей Великобритании в Черное море нацелен на устрашение РФ, кроме того, Запад пытается повлиять на курс Москвы. При этом ведомство напомнило про конвенцию Монтре, которая определяет предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, которые одновременно могут находиться в Черном море.

Читатели британской газеты Times прокомментировали решение властей отправить военные корабли в Черное море. Мнения разделились. Одни говорят, что Крым — подходящее место для войны, другие, что отправить корабли к российским берегам — бестолковая идея, поскольку Британия все равно не отважится пустить их в дело, и в Москве об этом прекрасно знают.

«Крым — вообще подходящее место для войны», — считает пользователь под ником Disgusted Tunbridge Wells.

«Мне кажется, наши пять кораблей должны быть в Ла-Манше и патрулировать наши берега. Правь, Британия, морями», — отметил David Grant.

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение Великобритании отправить военные корабли в Черное море, чтобы поддержать Украину. Специалист напомнил, что в сражении под Балаклавой погибла элита британского общества.

«Это ожидаемая реакция со стороны жителей Великобритании. Наверное, частично у каждого англичанина есть ностальгия по Британской империи. Они чтут свои колониальное традиции, которые также связаны и с Крымом. На полуострове много мест, где были англичане. Хочу напомнить, что в сражении под Балаклавой погибла элита британского общества, в том числе и родственник Уинстона Черчилля. Но в Англии есть и потомки The Beatles, которые выступали за мир во всем мире. Они понимают, что ничем поход британских кораблей не закончится — походят и уйдут восвояси. Если уж англичане решили пойти к берегам Крыма, то им нужно вспомнить про Ялтинскую конференцию. На решениях, которые были приняты на этой встрече, мир до сих пор держится», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Также капитан первого ранга запаса рассказал, как Россия ответит непрошенным гостям НАТО в Черном Море. По его словам, Черноморский флот является единоличным хозяином в черноморском регионе и никому не позволит здесь господствовать.

«К сожалению, Британия все же решила послать два своих корабля в Черное море, следуя в фарватере американцев. Я думаю, что с каждым таким походом все больше жителей Великобритании будут негативно смотреть на действия своих властей. Сейчас в стране и так очень много проблем, связанных с Brexit, пандемией, внутренним сепаратизмом Шотландии, Северной Ирландии и так далее. Но почему-то власти Англии уверены, что эти два парохода, которые они отправили в Черное море, могут как-то повлиять на Россию, что, мол, после этого страна станет сговорчивее. Эти времена уже прошли. Если в 1999 году изменение курса России и рост русского самосознания являлись робким звоночком, то сегодня — колокола громкого боя, которые свидетельствуют о том, что у нашей страны есть два верных союзника — армия и флот. Они не позволят никому господствовать в Черном море. На мой взгляд, там хозяином является Черноморский флот, а все [остальные] — лишь непрошенные гости», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что аналитики Sohu раскрыли, как Москва ответит на провокации США у российских границ.