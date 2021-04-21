Астролог назвала, когда в 2021 году будет самое лучшее время для роста и прорыва

Есть, как минимум, три причины, почему гороскопы не работают, рассказал в комментарии ФАН ведический астролог Ирина Джваридзе.

Первая причина — в интернете публикуют общие гороскопы. Общее влияние планет на нашу землю в определенный период. Астролог анализирует эти влияния и делает выводы, определяющие тенденции года, месяца, недели, в общем, для всех.

Отсюда вытекает вторая причина. У каждого родившегося человека на земле есть свой личный гороскоп — это проекция неба на его место, дату и время рождения. И положения планет в индивидуальном гороскопе оказывают гораздо большее влияние на конкретного человека.

Третья причина — лень, прокрастинация, отсутствие активности самого человека. В тот период, когда астролог советует действовать, человек продолжает лежать на диване и думать: «моя судьба сама меня найдет».

«С середины апреля и почти до конца мая 2021 года самое благоприятное время для любых возможностей, начинаний, роста и прорыва! Действуйте! В этом году больше такой благоприятной возможности не будет! Исключение составляет лишь твой личный гороскоп, но если общие тенденции будут неблагоприятными, то от благоприятности личного уже смело вычитай -50%!» — считает Ирина Джваридзе.

Из личного архива Ирины Джваридзе /

В чем сила месяца возможностей? По словам астролога, свою энергию и поддержку на осуществление ранее задуманных проектов нам дают сразу четыре планеты из семи. Это Солнце, Марс, Венера и Меркурий. Они сейчас находятся в своих наилучших положениях. Если ранее вам не хватало сил или возникали препятствия и задержки, то сейчас все получится.

«От вас нужна только ваша мечта и непреодолимое желание свершений!» — уверена астролог.

Она не рекомендует начинать важные дела в период коридора затмений, который начнется уже с 23 мая и продлится до середины декабря. В этот период лучше вернуться к ранее начатым и незаконченным делам, отношениям и обязательно завершить их.

«Уже летом две наши личные планеты Марс, дающая нам активность, силу и энергию и Венера, курирующая роскошь, изобилие, комфорт и наши отношения, будут иметь минимальные силы в знаках своего падения», — пояснила астролог.

С 23 мая по 11 октября Сатурн переходит в ретроградное движение, что будет снова означать сильное напряжение, задержки и препятствия. Необходимость дисциплины, ответственности, структурирования и реорганизации всех процессов. С 20 июня по 18 октября в ретроградное движение входит планета-благодетель Юпитер, что может негативно сказаться на финансовом благополучии.