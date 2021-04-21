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Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня
Global Look Press  /  Amr Alfiky Consolidated News Photos
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Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня

 

Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Начало одного из главных политических событий года — ровно в полдень в Центральном выставочном зале «Манеж». Ключевое внимание глава государства, как ожидается, уделит социальной сфере и проектам инфраструктурного развития. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что послание Путина установит «новую систему координат», а некоторые его поручения потребуют «быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей».

Соловьев прокомментировал обращение Зеленского к Путину

Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение президента Украины к российскому коллеге с приглашением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. По мнению Соловьева, Зеленскому нужно разговаривать прежде всего с главами Донецкой и Луганской народных республик. Известный интервьюер добавил, что Владимир Путин многократно призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса. Но Киев продолжает игнорировать своих же граждан. В своем видеопослании Владимир Зеленский огульно обвинил Москву в нежелании поддержать общее заявление на заседании советников «нормандской четверки». Хотя именно Незалежная отказалась обсуждать предложения российской стороны в ходе апрельских переговоров.

Байден поприветствовал решение суда по Флойду

Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда. В разговоре Джо Байден назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. По словам главы государства, «это первый шаг в борьбе против системного расизма» в стране. Накануне суд присяжных в Миннеаполисе штата Миннесота признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. После его гибели в США начались массовые протесты и беспорядки под знаменами движения Black Lives Matter.

Прибывающих из-за границы россиян ждут двойные ПЦР-тесты

Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня
pixabay.com  / 

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на коронавирус. До 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех без исключения стран. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации. Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно загрузить на Единый портал госуслуг, заполнив специальную форму. Интервал между тестами должен составлять не менее суток. Постановление вступает в силу с 21 апреля.

 

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