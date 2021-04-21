Байден одобрил решение суда по делу Флойда. События дня

Путин выступит с посланием Федеральному собранию Президент России Владимир Путин сегодня выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Начало одного из главных политических событий года — ровно в полдень в Центральном выставочном зале «Манеж». Ключевое внимание глава государства, как ожидается, уделит социальной сфере и проектам инфраструктурного развития. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что послание Путина установит «новую систему координат», а некоторые его поручения потребуют «быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей».

Соловьев прокомментировал обращение Зеленского к Путину president.gov.ua / Офис Президента Украины Телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение президента Украины к российскому коллеге с приглашением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. По мнению Соловьева, Зеленскому нужно разговаривать прежде всего с главами Донецкой и Луганской народных республик. Известный интервьюер добавил, что Владимир Путин многократно призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса. Но Киев продолжает игнорировать своих же граждан. В своем видеопослании Владимир Зеленский огульно обвинил Москву в нежелании поддержать общее заявление на заседании советников «нормандской четверки». Хотя именно Незалежная отказалась обсуждать предложения российской стороны в ходе апрельских переговоров.

Байден поприветствовал решение суда по Флойду Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency Президент США позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда. В разговоре Джо Байден назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. По словам главы государства, «это первый шаг в борьбе против системного расизма» в стране. Накануне суд присяжных в Миннеаполисе штата Миннесота признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. После его гибели в США начались массовые протесты и беспорядки под знаменами движения Black Lives Matter.