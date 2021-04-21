Смерть книги? Что пишут и что читают в России и в мире, обсудят в «Патриоте»

Санкт-Петербург, 21 апреля. В среду, 21 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Что пишут и что читают в России и в мире».

В преддверии Всемирного дня книги и авторского права в медиацентре «Патриот» обсудят причины катастрофического сокращения тиражей художественной литературы в России.

Проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в день 23 апреля дань уважения книгам и авторам, призывая всех (и особенно молодежь) находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Конференция учредила Всемирный день книги и авторского права и премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Своим праздником День книги по праву считают авторы, издатели, учителя, библиотекари и все, кто причастен к книжному делу. Традиционно в этот день во многих странах мира организовываются книжные ярмарки и выставки.

Одним из важнейших достижений стало внедрение всемирного символа авторского права — © — в ходе организованной ЮНЕСКО в 1952 году конференции, во время которой была принята Всемирная конвенция об авторском праве.

Эксперты в нашем медиацентре расскажут о литературных премиях, на которых отмечают книги, вышедшие тиражом всего в 500 экземпляров, или произведения от имени знаменитостей, написанные литературными неграми.

Кто или что убило литературу в России? Писатели говорят, что жадность издателей, издатели кивают на леность и жадность писателей. При этом читатели отмечают засилье графоманов в Рунете, из-за чего даже оригинальная и сильная книга оказывается погребенной среди десятков тысяч малограмотных и банальных произведений.

Россияне перестали читать книги и пристрастились к сериалам. Так же поступили и во всем мире. Возможно ли переломить эту тенденцию и нужно ли это?

На эти и другие вопросы ответят:

— Максим Замшаев, главный редактор «Литературной газеты»

— Татьяна Алферова, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга, и другие специалисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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