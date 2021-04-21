Послание президента Федеральному собранию РФ обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 21 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн эфир на тему «Послание президента России Федеральному собранию РФ».

В центральном выставочном зале «Манеж» в столице России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. После оглашения послания президент выпускает перечень поручений.

Палаты Федерального собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий. Обеспечение реализации послания ― важная составляющая работы Государственной думы.

В ходе выступления спикеры и эксперты медиацентра обсудят самые значимые положения послания.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru