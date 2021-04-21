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Врач рассказала, что делать при сезонной аллергии
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Общество

Врач рассказала, что делать при сезонной аллергии

Москва, 21 апреля. Одной из самых частых болезней считается аллергия. Врачи называют ее пандемией XXI века.

Поллинозом называют реакцию на пыльцу. В центральной части России ранней весной начинают цвести березы, ольха, лещина. Маленькие частицы летают в воздухе и проникают в организм человека. Специалисты рекомендуют справляться с аллергией антигистаминными препаратами, а лечение начинать еще зимой, передают «Вести Тверь».

Согласно официальной статистике, в России страдают от поллиноза около 20% населения. При этом в селах гораздо меньше людей жалуются на аллергию, чем в больших городах.

«Надеваем солнечные очки при выходе на улицу. Одежда должна быть с длинными рукавами. Снимаем её, когда приходим домой. По возвращении домой промываем нос, глаза. И целесообразно таким пациентам приобретать очистители воздуха», — советует внештатный аллерголог Минздрава Тверской области Галина Труфанова.

Необходимо соблюдать и диету. Так, при аллергии на березу и орешник нельзя есть косточковые фрукты, орехи. Главное — поддерживать иммунитет: вести здоровый образ жизни, не принимать лекарства без рекомендаций врача.

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее рассказал об основных признаках, характерных для аллергии. В своем Instagram доктор разделил симптомы на пять групп. Первая содержит признаки со стороны дыхательных путей. Это заложенный нос, кашель, осиплость и трудности при дыхании. Вторая группа описывает проблемы ЖКТ. Это может быть тошнота, рвота или боли в животе. В группе кожных симптомов расположились зуд, покраснение, сыпь и отечность.

здоровье весна аллергия
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