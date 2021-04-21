Правительство РФ планирует снизить среднюю ставку по ипотеке до 6,9%

Москва, 21 апреля. Правительство РФ планирует снижать среднюю ставку по ипотечным кредитам, чтобы сделать их еще доступнее, сообщают со ссылкой на близкие к кабмину источники СМИ.

Поддержание средней ставки по таким займам на уровне 6,9% до 2030 года могут сделать ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда». Показатель меньше запланированного изначально на один процентный пункт.

Этот вариант рассматривался на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, но пока решение не принято, сообщает газета «Известия».

Минстрою, Минфину и ДОМ.РФ поручено рассчитать расходы бюджета на продление льготных ипотечных программ без изменений при условии, что объем субсидий не будет больше 3% стоимости кредитов, а ставка Центробанка сохранится на уровне 4,5% до конца года и в дальнейшем будет колебаться в диапазоне 5–6%.

Ранее сообщалось, что Правительство Российской Федерации расширит программу предоставления льготной ипотеки. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.