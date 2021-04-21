Диетолог рассказал об эффективном способе сжигания жира

Москва, 21 апреля. Диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков поделился методом, который поможет эффективно избавиться от жира.

Ковальков рассказал о действующем способе сжигания жира. Эксперт поделился информацией на своем YouTube-канале о том, что жиры являются важной частью организма человека. Он утверждает, что мембраны клеток построены из фосфолипидов, а головной мозг представляет собой 80% из жира.

«Суточная норма для тех, кто не пытается похудеть, от 60 до 80 граммов жира. Тем, кто пытается похудеть, нужно употреблять не менее 40 граммов в день. В идеале поровну растительных и животных жиров», — сказал Ковальков.

Специалист утверждает, что для похудения нужно следить за уровнем инсулина, потому что он влияет на свободные жирные кислоты в клетках.

«Можно прыгать, худеть, голодать, но если инсулин высокий, то свободные жирные кислоты не выйдут из клеток. Когда жиры сгорают, они сгорают с выделением тепла. Недавно ученые доказали, что жиры сгорают в альвеолах легких. Когда мы ходим, у нас не хватает воздуха, компенсаторно выделяется гормон адреналин, он сужает периферические сосуды и расширяет сосуды легких. Свободные жировые клетки проникают в легкие и начинают взаимодействовать с кислородом, жир там растворяется, образуя углекислый газ и воду», — поделился Ковальков.

По словам диетолога, ограничение углеводов может помочь во время похудения, потому что оно способно снизить количество инсулина в организме.

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