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Украинский эксперт предрек Киеву «бессмысленный и беспощадный» бунт
Global Look Press  /  Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency
Украина

Украинский эксперт предрек Киеву «бессмысленный и беспощадный» бунт

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 08:39

Киев, 21 апреля. Украину ждет «бессмысленный и беспощадный бунт» на фоне невыполненных обещаний действующего правительства страны считает украинский эксперт Валентин Землянский.

На Украине почти все политики дискредитировали себя, поэтому граждане не могут им довериться и пойти за ними на протест. Украинцы, по мнению Землянского, понимают, что их «кинули» сначала в 2014 году, а потом в 2019 после выборов президента Владимира Зеленского, передает телеканал «Наш».

При этом на Украине уже не будут протесты и «майданы». Ее ждет «беспощадный и бессмысленный бунт», который будет сметать все на своем пути. Жители страны уже не станут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал.

Ранее ФАН выяснил, как разрыв отношений с Москвой ударит по Киеву. Украина хочет разорвать дипломатические отношения с Россией. Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью ФАН заявил, что такие действия со стороны Киева ударят в первую очередь по украинскому государству.

Украина протесты майдан
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