Лоза рассказал Гордону, кому принадлежит Крым

Москва, 21 апреля. Исторически Крым был российским, а присоединение автономной республики к России — это выбор крымчан. Об этом рассказал певец Юрий Лоза в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В ходе беседы ведущий YouTube-канала «В гостях у Гордона» спросил у своего собеседника, действительно ли он не понимает, что произошло между Украиной и Россией или он сознательно является «русским шовинистом»? Лоза дал развернутый ответ, на протяжении которого журналист молчал. Песенник объяснил, почему Крым является российской территорией.

«Я разговаривал с крымчанами. Свое первое мнение я сформировал, когда они говорили, что к ним относятся как к крепостным», — вспомнил музыкант.

По его мнению, генсек ЦК КПСС Никита Хрущев к ним так и отнесся, когда в 1954 году отдал полуостров Украине. Они, скрепя сердце, это приняли, ведь никто не знал, что СССР перестанет существовать.

«После того как развалился Советский Союз, они стали украинцами. Их это сильно напрягало, ведь постепенно шла украинизация Крыма, а крымчане этого не хотели», — заявил Лоза.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Он вспомнил, что в 2008 году Республика Косово вышла из состава Сербии, чем создала прецедент. Когда это произошло, весь мир «стал аплодировать», включая Украину. Косовцы отсоединились потому, что так решил народ. Белград был против, за что «получил по башке» от США.

«Это событие создало прецедент. Если мы устанавливаем правила: народ готов решать задачи и имеет на это право, то давайте отдадим их народу. Поэтому, когда меня спрашивают: «Чей Крым?», я всегда говорю отвечаю: «А чей Киев? Чья Украина? Украина — украинцев, Киев — киевлян, Крым — крымчан», — отметил композитор.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей музыкант Юрий Лоза заявил, что новые культовые песни не появляются потому, что исполнители не хотят делиться славой с авторами хитов.