СМИ сообщили о пропавших миллионах Легкоступовой

Москва, 21 апреля. Валентина Легкоступова обменяла 14 млн рублей на валюту и имела на личном счете в банке более 600 тысяч рублей за несколько недель до знакомства с будущим супругом Юрием Фирсовым.

Однако через восемь месяцев после знакомства с мужем счета певицы были пусты. По мнению детей Легкоступовой, ее последний супруг оказался альфонсом, сообщают СМИ.

Сам Фирсов отвергает все обвинения. Мужчина уверяет, что содержал Легкоступову с момента знакомства, платил по всем счетам и кредитам, а также давал младшему сыну певицы Матвею деньги.

«У Вали вообще не было денег. Я полностью содержал ее, платил по ее долгам и кредитам, давал деньги ее сыну Матвею. Я на тот момент продал одну из своих яхт и мы жили на эти деньги», — цитирует Фирсова Kp.ru.

По данным газеты, Легкоступова выступала на корпоративах, давала концерты и официально работала на двух работах: в московском «Творческом объединении солистов и исполнителей» и в администрации Феодосии в качестве начальника отдела культуры. На первом месте певица зарабатывала 148 тысяч рублей в месяц, ее зарплата на втором месте не раскрывается. В ежегодной декларации об имуществе и доходах Легкоступова записала два земельных участка, два автомобиля, дом, квартиру и гараж.

Ранее сообщалось, что семьей Легкоступовой связалась женщина по имени Светлана. По ее словам, она случайно познакомилась с Юрием Фирсовым много лет назад, когда помогала подруге с продажей дома. По словам Светланы, яхтсмен в период отношений с Тамарой был женат. После обмана Фирсова ей было негде жить. Светлана рассказала, что не смогла бросить женщину в беде и пустила ее к себе.