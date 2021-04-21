Жители Прикамья собирают средства для малыша с неизвестной болезнью

Пермь, 21 апреля. Жизнь трехмесячного ребенка с неизвестным недугом находится в опасности. Врачи Пермского края пытаются идентифицировать болезнь, а жители собирают средства на лечение.

Маленький Егор Гилев с мамой все время проводит в больнице, сообщает фонд помощи детям «Дедморозим». Медики проводят множество исследований, однако пока не могут понять, в чем же дело.

Точно ясно одно – жизнь ребенка в опасности, так как уровень сахара в крови не держится на стабильном уровне, а иногда стремительно падает. Малыш вялый, отстает в развитии от сверстников и иногда не в силах самостоятельно питаться.

Чтобы продвинуться в исследовании необходимо «полное секвенирование генома». Проблема в том, что процедура очень дорогая. Вся подробная информация о пожертвованиях находится на сайте фонда.

«Такая диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования и проводится платно. Доставка образца крови в лабораторию и его анализ обойдутся в 99 600 рублей, которых у семьи Егора нет», – рассказали в «Дедморозим».

Недавно вирусолог оценил гипотезу о возникновении смертельных вирусов в организме человека. Для их появления нужен фактор извне, например, теплокровное животное. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский