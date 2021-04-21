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Диетолог перечислил самые полезные для сердца и сосудов продукты
pixabay.com  /  pixabay.com
Общество

Диетолог перечислил самые полезные для сердца и сосудов продукты

Москва, 21 апреля. Наибольшую пользу сердцу и сосудам приносят продукты, насыщенные магнием, калием, витаминами Е и С.

До 100 граммов миндаля в день насытит организм магнием и расслабит сосуды. В паре с этим микроэлементом должен идти калий, отвечающий за частоту сердечных сокращений. Больше всего калия содержится в кураге (не больше четырех-пяти штук в день). Об этом заявил нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников телеканалу «Москва 24».

«Для укрепления сосудов и сердца крайне важны также витамины Е и С. Первого больше всего в растительных маслах, второго — в киви. Потребуется и морская рыба, лучший выбор — семга или лосось. В них много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В день следует употреблять от 120 до 200 граммов», — рассказал врач.

Отказ от ряда продуктов поможет сохранить здоровье кишечника в любом возрасте. Подробно об этом ранее рассказали диетологи.

Пища с большим количеством сахара способна снизить уровень полезных бактерий в кишечнике. К таким продуктам относятся печенье, пирожные, конфеты и сладкие напитки. Их употребление грозит развитием воспалительных заболеваний ЖКТ и проблемами с сосудами и сердцем.

Алкоголь тоже негативно влияет на состоянии кишечника. Небольшое количество сухого вина благотворно сказывается на общем состоянии организма, но злоупотреблять напитком не рекомендуется, подчеркнули диетологи. Здоровье органов ЖКТ также могут испортить искусственные подсластители.

здоровье сердце сосуды
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