Алибасов-младший заявил о краже собранных на лечение отца миллионов

Москва, 21 апреля. Бари Алибасов-младший заявил, что у него фактически украли собранные на лечение отца пять миллионов рублей, и восстановление здоровья музыкального продюсера оказалось под угрозой.

Молодой человек винит в происшествии старую знакомую семьи Яну.

«Мы прекрасно знаем Яну, что Яна не может кинуть и спокойно даем ей из кубышки на лечение отца пять миллионов рублей. Она должна была вернуть эти деньги 28 марта. 28 марта денег нет», — цитирует сына музыканта «Пятый канал».

Алибасов-младший отметил, что они доверились Яне, так как хотели найти надежное дело, в котором бы работали деньги, и откуда их можно было бы вернуть в любой момент. Знакомая обещала «золотые горы» на выпуске незамерзайки для автомобилей. Семья Алибасовых выкупила партию товара, часть поставили, но за незамерзайку не расплатились. Другая часть товара лежит без движения.

«В итоге у нас огромное количество незамерзайки», — уточнил Алибасов-младший.

Знакомая семьи Яна прокомментировала ситуацию, отметив, что ее совесть чиста, так как в торговые точки жидкость поступила, но организация не расплатилась за нее. Женщина заявили, что менеджеры компании сообщили ей прямым текстом: «Деньги мы вам не заплатим». Но Алибасов-младший не исключает, что на самом деле с Яной расплатились.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов — младший тратит на врачей и лекарство для отца от 300 до 500 тысяч рублей каждый месяц. Молодой человек берется за любую работу, чтобы отец смог как можно быстрее восстановиться.