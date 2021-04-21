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Суд принял новое решение по делу сжегших внука в печи супругов из Хакасии
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Происшествия

Суд принял новое решение по делу сжегших внука в печи супругов из Хакасии

Абакан, 21 апреля. Кассационный суд в Москве вынес новое решение по делу сжегших внука в печи супругов из Хакассии.

Трагедия произошла в 2019 году. Погибший ребенок с матерью, дядей, дедушкой и бабушкой проживали в деревне Харой Таштыпского района. Мама малыша вечером 28 января уехала в соседнее село.

Весь следующий день бабушка и дедушка употребляли алкоголь. Проводить время им мешал плачь ребенка. Поэтому супруги придушили своего 11-месячного внука, а затем заживо сожгли его в печи.

За содеянное суд приговорил бабушку к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Ее супруг был осужден на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, но после апелляции освободился. Кассационный суд не согласился с этим вердиктом и вернул мужчину за решетку.

Ранее жителя Нижегородской области признали виновным в жестоком убийстве несовершеннолетней дочери. За совершенное преступление 44-летнего мужчину приговорили к 19 годам тюремного заключения.

убийство хакасия
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