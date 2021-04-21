Автосервис с двумя машинами сгорел в Благовещенске

Благовещенск, 21 апреля. Ночью в Благовещенске сгорел автосервис, расположенный в районе пересечения улиц Театральной и Школьной. Внутри находилось два автомобиля.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видел столб пламя.

Региональный главк МЧС информирует, что сообщение о пожаре поступило в 02:30 по местному времени. Тушением огня занимались пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 22 человек и четырех единиц техники. Огонь также тушила дежурная смена спасателей ДРПСО.

Огнем было повреждено здание и два иностранных автомобиля. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электрооборудования.

Накануне стало известно, что предполагаемых грабителей офиса задержали в Амурской области. Мужчины ограбили офисное помещение одного из предприятий в Белогорске и избили сторожа.