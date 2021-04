Известный композитор Джим Стейнман скончался на 73-м году жизни

Вашингтон, 21 апреля. Лауреат премии «Грэмми», композитор и продюсер Джим Стейнман умер в 73-летнем возрасте в Коннектикуте.

Стейнман умер в возрасте 73 лет в Коннектикуте. Этой информацией во вторник, 20 апреля, поделилось издание Bloomberg.

Брат продюсера Билл Стейнман говорит, что причиной кончины послужила почечная недостаточность, которой композитор страдал недолгое время. Музыкант умер 19 апреля недалеко от своего дома в Ридфилде.

«Я уже очень скучаю по нему», — поделился брат композитора Билл Стейнман с агентством AP.

Джим Стейнман родился 1 ноября 1947 года. Начало карьеры композитора было в музыкальном театре. Он исполнял обязанности автора партитуры в студенческой постановке Бертольда Брехта «Мужчина — мужчина». Продюсер записал множество хитов для разных исполнителей, в число которых входят Селин Дион, Бонни Тайлер и Air Supply. При жизни Стейнман запомнился тем, что продюсировал и писал рок-мюзиклы и баллады.

Самыми главными хитами музыканта считаются песня «Total Eclipse Of The Heart», которая была написана для певицы Бонни Тайлер и альбом «Bat Out of Hell» рокера Мита Лоуфа.

