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Ученые обнаружили крупное медно-порфировое месторождение под Магаданом
wikipedia.org  /  Steven Lek / CC BY-SA 4.0
Наука

Ученые обнаружили крупное медно-порфировое месторождение под Магаданом

Магадан, 21 апреля. В ходе буровых работ на Приохотской перспективной площади в Магаданской области ученые нашли мощное промышленное медно-порфировое месторождение.

Медно-порфировые месторождения содержат в себе не только запасы меди, молибдена и попутных компонентов, но и включают иногда значительные содержания золота и серебра, что создает экономически выгодную платформу для их эксплуатации. По данным Уральского государственного горного университета (УГГУ), выявленное месторождение имеет протяженность более 600 метров, а ресурсный потенциал может достигать 9,8 млн тонн меди.

Накануне итальянская нефтегазовая компания Eni открыла новое месторождение нефти в Анголе. Обнаруженные залежи черного золота объемом 200–250 млн баррелей находятся на глубоководном блоке 15/06, неподалеку от уже существующих разработок и плавучего терминала Armada Olombendo FPSO.

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