Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промзоне под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 апреля. Строительный мусор загорелся в промзоне в Ленинградской области минувшей ночью. Огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров.

Сообщение о возгорании на территории промзоны в Ломоносовском районе по адресу Волхонское шоссе поступило в среду в 22:49 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит строительный мусор. Огонь распространился на площади в 2 тыс. квадратных метров.

В тушении огня задействовали шесть единиц спецтехники и 26 человек личного состава МЧС. О ликвидации горения сообщили в 03:30 по московскому времени. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга по улице Таллинское шоссе, 163. Огонь охватил производственное здание.