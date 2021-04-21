Следователи изъяли у жительницы Колымы грунт с золотом на 3,5 млн рублей

Колыма, 21 апреля. Жительница Магаданской области хранила в банке с грунтом почти 800 граммов золота.

Правоохранители возбудили в отношении 36-летней женщины уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Выяснилось, что в октябре прошлого года работница одного из горнодобывающих предприятий региона хранила на работе банку с грунтом. Он содержал в себе золотые частицы. Общая их масса достигала почти 790 грамм. Стоимость золота специалисты оценили в 3,5 млн рублей.

Сама женщина рассказала, что собиралась сама обработать металл, однако осуществить план не получилось. Жительница Сусуманского района свою вину признала полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в прокуратуру.

Недавно стало известно, что экспорт золота из России в Великобританию растет ударными темпами. За период с января по февраль королевство закупило российского золота почти на 1,4 миллиарда долларов.