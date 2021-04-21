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Чешский парламент требует взыскать с России «компенсацию за взрыв» в Врбетице
Nation News  /  Анна Карпова
Политика

Чешский парламент требует взыскать с России «компенсацию за взрыв» в Врбетице

Прага, 21 апреля. Взрывы военных складов в Врбетице нижняя палата парламента Чехии назвала «террористическими актами спецподразделений российской военной разведки».

Депутаты потребовали сделать равным число сотрудников российской и чешской дипмиссий, а также взыскать с Москвы выплаты компенсации за якобы нанесенный ущерб. Об этом они заявили на выступлении в Палате депутатов 20 апреля.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал взрывы, произошедшие в 2014 году во Врбетице, «террористическим актом». По словам первого вице-премьера Яна Гамачека, Прага из-за произошедшего выслала 18 офицеров ГРУ и СВР с дипломатическими паспортами.

Гамачек заявил, что работа посольства Чехии в России была парализована из-за высылки 20 чешских дипломатов. МВД Чехии планирует просить помощи у Евросоюза и НАТО.

Чехия попросила сторонников из Евросоюза и НАТО выслать российских дипломатических сотрудников. Об этом ранее заявил Ян Гамачек.

Политик призвал ЕС и Альянс к высылке российских дипломатов в знак солидарности. С таким комментарием он выступил на фоне решения чешских властей о 18 сотрудниках посольства РФ в Праге, передает агентство Agence France Press. Якобы они работали на российские спецслужбы.

россия взрыв чехия
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