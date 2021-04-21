Американцы прокомментировали сообщение Пентагона о возможности ядерной войны

Вашингтон, 21 апреля. Американские пользователи отреагировали на публикацию Стратегического командования США об использовании ядерного оружия в Twitter.

«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», — уточнили в Пентагоне.

В комментариях читатели активно отвечали на сообщение.

«Если бы мы только могли придумать, как стрелять едой в голодных людей», — посетовал Dr. Pho Sho.

«Что это вообще значит?» — поинтересовался ChicagoLady63.

«Значит, ядерная бомба вот-вот упадет? Почему я не удивлена?» — задалась вопросом LanaNielsenWrites.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен урезать военный бюджет страны на семь миллиардов долларов по сравнению с суммой, которую закладывала администрация экс-президента Дональда Трампа. На нужды Пентагона президент США предложит потратить 715 млрд долларов.