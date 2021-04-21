Жители Сахалина разыскивают пропавшего 11-летнего школьника

Южно-Сахалинск, 21 апреля. Школьник, который учится в Южно-Сахалинске, ушел из дома и не вернулся.

Согласно информации местных источников, поиском 11-летнего мальчика занимаются родственники и полиция. Его мама объяснила, что прежде ее сын никогда не уходил из дома на такой долгий период. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться в правоохранительные органы.

Недавно тело без вести пропавшей девушки нашли в утопленной машине в Урюпинске. По предварительным данным, за рулем находился возлюбленный погибшей. Мужчина, вероятно, не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в реку.