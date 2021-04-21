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На Украине негативно оценили прекращение поставок топлива от «Роснефти»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Экономика

На Украине негативно оценили прекращение поставок топлива от «Роснефти»

Киев, 21 апреля. Поставки нефтепродуктов из России прекратились из-за политических мотивов. Об этом заявил владелец Wexler Group Петр Белз.

Собственник компании дал интервью изданию «Экономичная правда». В ходе беседы у него спросили, просчитывали в Wexler Group риски, которые были связаны с закупкой нефтепродуктов из России.

«Я не видел в этом рисков. Скажу так: не было бы Нисана (Моисеева, главы компании"Proton Energy Group», которая была эксклюзивным импортером ресурса «Роснефти» на территорию Украины. — ред.) — был бы кто-то другой, не было бы нас — был бы кто-то другой», — объяснил Белз.

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Он добавил, что на Украине всегда, если кто-то много импортирует, то его «гоняют». Бизнесмен считает, что в запрете импорта российских нефтепродуктов есть и положительные стороны.

«Мы импортозависимая страна, 85% дизельного топлива импортируем. Какой была бы цена белорусского ресурса на Украине до запуска продуктопровода («ПрикарпатЗападтранс» - ред.)?» — резюмировал Белз.

Он заявил, что его компания не вела незаконную деятельность.

Ранее стало известно, что США, несмотря на напряженные отношения с Россией, не может отказаться от российской нефти.

Украина роснефть топливо
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