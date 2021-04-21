Киев, 21 апреля. Опрос показал, что более половины граждан против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский шел на второй срок.

Согласно данным, опубликованным социологической компанией Socis, 52,1% украинцев не хотят, чтобы действующий глава государства участвовал в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает Regnum.

При этом 26,2% респондентов выразили поддержку в адрес Зеленского. Оставшиеся 15,9% участников опроса заявили, что до 2024 года еще много времени, и ситуация может измениться. Кроме того, представители Socis попросили украинцев оценить правление лидера страны. Так, 57,1% опрошенных назвали его непрофессиональным, еще 16,3% — популистским.

Федеральное агентство новостей /

Всего было опрошено 2 тыс. жителей Украины. Опрос проходил с 8 по 12 апреля. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинскому правительству нужно прекратить "пустословие" и остановить обстрелы Донбасса. Он подчеркнул, что президенту Украины нужно отменить экономическую блокаду в ЛДНР, если ему так важны люди, которые там проживают.