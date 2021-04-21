Минэнерго РФ не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов на электричество

Москва, 21 апреля. Министерство энергетики России опровергло сообщения, что ведомство рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что инициатива по введению прогрессивной шкалы тарифов на электричество не рассматривается. Об этом информирует ТАСС.

Накануне стало известно, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. «Известия» отмечают, что инициатива подразумевает повышение платы за потребление электричества свыше нормы.