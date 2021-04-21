Более половины россиян сомневаются в подлинности товаров в магазинах

Москва, 21 апреля. Более половины (53,7%) опрошенных россиян испытывали сомнения по поводу подлинности товаров в магазине. Причем больше сомневались мужчины, чем женщины (61,4% против 45,9%).

Причем мужчины уделяли внимание нескольким категориям товаров, которые вызывали у них беспокойство. Женщины же выделяли лишь одну, в подлинности которой они испытывали большие сомнения — парфюмерия, сообщает «Известия».

«В пятерку товаров, в подлинности которых чаще всего возникали сомнения, вошли: алкоголь, парфюмерия, обувь, одежда, табак», — рассказали авторы исследования.

33,1% опрошенных проверяли качество и подлинность лично. Среди этих участников опроса тоже большую дотошность проявили мужчины, чем женщины (41,8% против 24,3%).

Такая бдительность порой обоснована. Недавно эксперты Россельхознадзора не пропустили в Саратовскую область 150 килограммов подозрительной колбасы без сопроводительных документов, чтобы избежать «паленки» на российских прилавках.