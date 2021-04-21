После убийства отцом двоих детей в Якутии возбудили дело о халатности

Якутск, 21 апреля. Уголовное дело о халатности возбудили из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками органа опеки и попечительства в Булунском районе Якутии.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК России по Якутии, в районе расследуется уголовное дело об убийстве отцом двух своих детей. Следствие считает, что не были приняты меры для изоляции несовершеннолетних от их родителя.

Следователи установили, что 15 апреля орган опеки и попечительства администрации муниципального образования «Булунский район» получил от состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних жительницы села Таймылыр экстренное сообщение. Она заявила, что супруг угрожает убийством сыновьям в возрасте одного года и двух лет.

«Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца», — уточняется в сообщении.

В понедельник, 19 апреля, детей с колото-резаными ранениями доставили в медучреждение, но они скончались. По версии следствия, ножевые ранения мальчикам нанес их 26-летний отец. Убийство произошло в отсутствие матери, которая находилась в Якутске на стационарном лечении после медицинской операции.

Ранее ФАН сообщил, что суд Санкт-Петербурга разбирается в причинах убийства пожилых супругов. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых находится Александр Давыдов, сын убитой женщины Ирины Соловьевой.