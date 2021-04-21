Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 08:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:45
Общество
Смерть книги? Что пишут и что читают в России и в мире, обсудят в «Патриоте»
08:39
Россия
Послание президента Федеральному собранию РФ обсудят в медиацентре «Патриот»
08:33
Общество
Врач рассказала, что делать при сезонной аллергии
08:30
Экономика
Правительство РФ планирует снизить среднюю ставку по ипотеке до 6,9%
08:30
Общество
Депутат Роман Романенко предложил расширить туристические возможности пенсионеров
08:27
Общество
Диетолог рассказал об эффективном способе сжигания жира
08:25
Экономика
Доходы жителей Приморья увеличили бюджет края на более чем 2 млрд рублей
08:24
Украина
Украинский эксперт предрек Киеву «бессмысленный и беспощадный» бунт
08:13
Общество
Лоза рассказал Гордону, кому принадлежит Крым
08:12
Общество
СМИ сообщили о пропавших миллионах Легкоступовой
08:11
Общество
Жители Прикамья собирают средства для малыша с неизвестной болезнью
08:00
Общество
В Минцифры дали рецепт, как спастись от нового мошенничества под видом «Госуслуг»
08:00
Весь мир
В Индии началась вторая волна пандемии коронавируса
07:55
Общество
Диетолог перечислил самые полезные для сердца и сосудов продукты
07:54
Общество
Алибасов-младший заявил о краже собранных на лечение отца миллионов
07:52
Происшествия
Суд принял новое решение по делу сжегших внука в печи супругов из Хакасии
07:48
Происшествия
Автосервис с двумя машинами сгорел в Благовещенске
07:45
Шоу-бизнес
Известный композитор Джим Стейнман скончался на 73-м году жизни
07:41
Наука
Ученые обнаружили крупное медно-порфировое месторождение под Магаданом
07:40
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промзоне под Петербургом
Все новости
После убийства отцом двоих детей в Якутии возбудили дело о халатности
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина
Происшествия

После убийства отцом двоих детей в Якутии возбудили дело о халатности

Якутск, 21 апреля. Уголовное дело о халатности возбудили из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками органа опеки и попечительства в Булунском районе Якутии.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК России по Якутии, в районе расследуется уголовное дело об убийстве отцом двух своих детей. Следствие считает, что не были приняты меры для изоляции несовершеннолетних от их родителя.

Следователи установили, что 15 апреля орган опеки и попечительства администрации муниципального образования «Булунский район» получил от состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних жительницы села Таймылыр экстренное сообщение. Она заявила, что супруг угрожает убийством сыновьям в возрасте одного года и двух лет.

«Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца», — уточняется в сообщении.

В понедельник, 19 апреля, детей с колото-резаными ранениями доставили в медучреждение, но они скончались. По версии следствия, ножевые ранения мальчикам нанес их 26-летний отец. Убийство произошло в отсутствие матери, которая находилась в Якутске на стационарном лечении после медицинской операции.

Ранее ФАН сообщил, что суд Санкт-Петербурга разбирается в причинах убийства пожилых супругов. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых находится Александр Давыдов, сын убитой женщины Ирины Соловьевой.

дети убийство якутия
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 175265 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 86030 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 73012 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 55105 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 50707 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / После убийства отцом двоих детей в Якутии возбудили дело о халатности
Рейтинг@Mail.ru