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Адмирал США заявил о ракетном превосходстве России и Китая
Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason  /  Navy
Армия

Адмирал США заявил о ракетном превосходстве России и Китая

Вашингтон, 21 апреля. США не могут «сдержать» Россию и Китай межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Minuteman III, заявил глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард.

Во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил адмирал Ричард заявил о том, что американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III вышла из срока годности. Заряд стоит на вооружении ВС США с 1970 года и требует модернизаций, чтобы продолжать «сдерживать» Россию и Китай.

«Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года <...> Они устарели, компаниям не выгодно прилагать усилия для того, чтобы создать их», — сказал он.

В феврале Пентагон на базе Ванденберг в Калифорнии провел испытания Minuteman III. ВВС США сообщили, что возвращаемый аппарат пролетел почти семь тысяч километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Американское командование заявило, что таким образом средства ядерного сдерживания показали свою способность справляться с внешними угрозами.

сша пентагон вооружение
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