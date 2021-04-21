Киев, 21 апреля. Украина по-прежнему покупает газ в России, но делает это не напрямую, а «реверсивным» способом через Европу. В результате Киев только переплачивает.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народный депутат Украины Виктор Медведчук напомнил, что Киев продолжает закупать газ по коррупционной формуле «Дюссельдорф+». «Голубое топливо» поставляется из стран, которые вообще его не добывает. Оно попадает на Украину якобы из немецкого газового хаба. Об этом сообщает Regnum.

«Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5−42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Эти деньги идут в карман коррупционерам, а оплачивают простые граждане», — сообщил Медведчук.

Он добавил, что украинское правительство в вопросах поставок газа опирается не на экономический аспект и интересы населения, а на сомнительные политические мотивы. Оппозиционер отметил, что по его мнению, «Северный поток — 2» не является угрозой для энергетической безопасности Украины.

«Каким образом диверсификация поставок дешевых энергоносителей угрожает странам ЕС? Я, как гражданин Украины, всегда хотел полноценно использовать возможности газотранспортной системы моей страны, но это возможно лишь при условии создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС», — подчеркнул политик.

Медведчук подчеркнул, что эту идею он отстаивает на протяжении нескольких лет, но правительство отвергает его из-за «необдуманных политических соображений».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

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