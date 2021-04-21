Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 07:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:14
Происшествия
После убийства отцом двоих детей в Якутии возбудили дело о халатности
07:07
Армия
Адмирал США заявил о ракетном превосходстве России и Китая
07:00
Общество
Мария Луговая поздравила с днем рождения актера Петра Федорова
06:59
Экономика
Медведчук высказался о ситуации вокруг «газовой истерии» Киева из-за «СП-2»
06:49
Общество
На Украине раскрыли хитрую схему заработка на белорусском бензине
06:48
Общество
На Украине нашли новый способ «остановить наплыв» российских артистов
06:47
Политика
Прибалтика продолжает мечтать о компенсации РФ за «Советскую оккупацию»
06:44
Происшествия
Владивосток накрыло дымом от пожаров в Приморье и Китае
06:33
Общество
DCMJ заманивает американцев на вакцинацию от коронавируса наркотиками
06:32
Общество
Многие россияне заявили о страхе перед путешествиями на фоне пандемии
06:26
Политика
«Потратили все на Россию»: Журавко высказался о разрушающемся мосте в Киеве
06:20
Политика
Названы вредные привычки украинских туристов за границей
06:20
Происшествия
Под Новосибирском в крупном пожаре сгорело два жилых дома
06:17
Экономика
Камчатка обновит парк авиации новыми российскими вертолетами
06:13
Политика
Кожемяко будет присутствовать на церемонии послания президента Федеральному Собранию
06:03
Общество
Госинспекторы разогнали водителей у камчатского вулкана Вачкажец
06:03
Общество
Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию могут ввести в России
06:02
Общество
В чем суть Дня творчества и инновационной деятельности
06:00
Общество
«Я бы обманул любое жюри»: Юрий Лоза раскрыл детали пения под фонограмму
05:45
Общество
Названы условия для досрочного выхода на пенсию
Все новости
Медведчук высказался о ситуации вокруг «газовой истерии» Киева из-за «СП-2»
Федеральное агентство новостей
Экономика

Медведчук высказался о ситуации вокруг «газовой истерии» Киева из-за «СП-2»

Киев, 21 апреля. Украина по-прежнему покупает газ в России, но делает это не напрямую, а «реверсивным» способом через Европу. В результате Киев только переплачивает.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народный депутат Украины Виктор Медведчук напомнил, что Киев продолжает закупать газ по коррупционной формуле «Дюссельдорф+». «Голубое топливо» поставляется из стран, которые вообще его не добывает. Оно попадает на Украину якобы из немецкого газового хаба. Об этом сообщает Regnum.

«Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5−42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Эти деньги идут в карман коррупционерам, а оплачивают простые граждане», — сообщил Медведчук.

Он добавил, что украинское правительство в вопросах поставок газа опирается не на экономический аспект и интересы населения, а на сомнительные политические мотивы. Оппозиционер отметил, что по его мнению, «Северный поток — 2» не является угрозой для энергетической безопасности Украины.

«Каким образом диверсификация поставок дешевых энергоносителей угрожает странам ЕС? Я, как гражданин Украины, всегда хотел полноценно использовать возможности газотранспортной системы моей страны, но это возможно лишь при условии создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС», — подчеркнул политик.

Медведчук подчеркнул, что эту идею он отстаивает на протяжении нескольких лет, но правительство отвергает его из-за «необдуманных политических соображений».

kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал о хитром плане США подсадить Украину на сжиженный газ.

Украина газ медведчук Северный поток — 2
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Медведчук высказался о ситуации вокруг «газовой истерии» Киева из-за «СП-2»
Рейтинг@Mail.ru