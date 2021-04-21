На Украине раскрыли хитрую схему заработка на белорусском бензине

Киев, 21 апреля. В апреле украинский «Институт потребительских экспертиз» перестал проверять качество бензина трех сетей АЗС из-за снижения качества топлива из РБ, которое разбавляла Украина.

Представители организации призывают Белоруссию самостоятельно осуществлять контроль качества бензина, поскольку местное правительство не может это обеспечить. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

«Обязательным условием нашей работы с автозаправочными сетями является их стремление к улучшению качества топлива, мы же лишь помогаем им в этом. Я предупреждал наших клиентов, обращал их внимание на результаты наших исследований, на публикации в СМИ, в соцсетях. К сожалению, они отнеслись к этому формально, это их выбор», — заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

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Согласно исследованиям ИПЭ, в бензине А-92 у SunOil и Мotto превышена концентрация бензола и серы. В топливе БРСМ и SunOil эксперты нашли следы аминов, а эти токсичные вещества запрещены как на самой Украине, так и в ЕС и США. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн объяснил, что на Украине бензин А-92 из Белоруссии разбавляют и делают из него А-95. Делается это при помощи изопентана и метил-трет-бутилового эфира.

Ранее стало известно, что новый проект Правительства Украины приведет к росту цен на топливо.