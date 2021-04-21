На Украине нашли новый способ «остановить наплыв» российских артистов

Киев, 21 апреля. Украинское правительство планирует регулировать «наплыв артистов из России» с помощью новых методов. В Незалежной считают, что он будет спадать постепенно.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью для издания «РБК-Украина» рассказал о ситуации вокруг выступлений российских артистов на территории Украины. По его мнению, со временем они прекратят давать концерты или играть в театрах.

«Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне», — сказал Ткаченко.

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Он добавил, что пока влияние России на медиасферу Украины остается сильным. Поэтому правительство хочет инициировать создание центров противодействия дезинформации. Они будут бороться с просмотрами контента из РФ, который на данный момент наблюдается в некоторых регионах.

Ранее стало известно, что европейские врачи подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки. О болезни артиста Андрея Данилко рассказал украинский продюсер Юрий Никитин.