Вильнюс, 21 апреля. Со времен распада СССР страны Прибалтики говорят о компенсациях. Политики Балтии убеждены, что получат огромные деньги, осталось только убедить тех, кто их должен.

Портал RuBaltic.Ru проанализировал, за что Латвия, Литва и Эстония хотят получить от России компенсацию. Первым пунктом является якобы «советская оккупация».

«Если бы сегодня Москва согласилась удовлетворить запросы Литвы, Латвии и Эстонии, то государственному бюджету России это стоило бы не меньше триллиона долларов», — говорится в материале издания.

Автор отмечает, что, конечно, Россия ничего компенсировать не будет, переговоры даже начинались и Прибалтике пора «смириться с реальностью». Однако еще остались политики, которые не прекращают об этом думать.

Вопрос уже решен: Рига, Вильнюс и Таллин не получат от Москвы ни копейки. Чем быстрее они это поймут, тем лучше», — подчеркнул автор.

ФБА «Экономика сегодня» /

Еще одним пунктом для требования компенсаций является «вымирание» Прибалтики. Ее население стабильно сокращается. По состоянию на 1 февраля 2021 года в Латвии проживает почти 1,9 млн человек. Столько же граждан было после окончания Второй мировой войны.

«Некоторые страны-доноры бюджета ЕС не готовы к амбициозным цифрам. Однако Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даем Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы — людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсации за это», — заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Автор статьи напомнил, что Евросоюз на эти заявления предпочитает не отвечать. Поэтому пока население Балтии и дальше будет сокращаться, как и количество денег в ЕС.

Ранее стало известно, что русофобия бумерангом ударила по портам и ж/д отрасли стран Прибалтики. Падение грузооборота портов и железных дорог Прибалтики фиксируются в последних квартальных отчетах стран региона.