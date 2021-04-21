DCMJ заманивает американцев на вакцинацию от коронавируса наркотиками

Нью-Йорк, 21 апреля. Американская неправительственная организация DCMJ решила оригинальным способом привлечь граждан к вакцинации от коронавируса.

Жителям Нью-Йорка и Вашингтона предложили поучаствовать в акции «Косяки за прививки». Людям давали наркотическое вещество в самокрутках.

Согласно информации РИА Новости, буквально за первый день проведения участие приняли более четырех тысяч человек. Однако некоторые решили смухлевать и принесли справку о наличии в организме антител вместо сертификата о вакцинации.

Недавно американский лидер Джо Байден исключил быструю победу над COVID-19. Он отметил, что новые штаммы и мутации продолжают с высокой скоростью распространяться по территории государства.

Ранее стало известно, что ученые Центра им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса в интраназальной форме. Зарегистрировать в России ее могут в конце текущего года.