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Многие россияне заявили о страхе перед путешествиями на фоне пандемии
pixabay.com
Общество

Многие россияне заявили о страхе перед путешествиями на фоне пандемии

Москва, 21 апреля. Безопасность посещения гостиниц, ресторанов и прочих общественных мест в два раза меньше стала беспокоить россиян по сравнению с началом пандемии коронавируса.

Большая часть опрошенных россиян все еще считает наиболее опасными поездки за рубеж и путешествия по России. Об этом сообщили в исследовательском холдинге «Ромир» и консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

«По сравнению с началом пандемии россияне стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью. Так, опасения по поводу поездок в общественном транспорте (37% в апреле 2020 года и 14% в апреле 2021 года), проживании в гостинице (30% против 12%), посещения парков и ресторанов (25% против 11%) сократились более чем в два раза», — сказано в исследовании.

Порядка 13% россиян до сих пор боятся посещать салоны и тренажерные залы. В апреле 2020 года об этом заявляли 27%. В 2021 году опасными зарубежные поездки считают 31% против 49% в 2020 году, авиаперелеты по России — 23%. А вот в междугородных путешествиях спрос начал восстанавливаться.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в разговоре с ФАН назвал болезни, которых стоит опасаться на курортах в 2021 году. По мнению эксперта, в первую очередь туристам следует опасаться риска заболевания коронавирусной инфекцией. Несмотря на заметный спад заболеваемости, об этом «невидимом враге» забывать не стоит.

опрос туризм пандемия
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