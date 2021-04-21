Киев, 21 апреля. В столице Украины начал разрушаться мост метрополитена, который связывает красную линию, идущую через Днепр. Однако денег на ремонт нет, все уходит на борьбу с «агрессией» России.

Сооружение начало разрушаться после обильных дождей, которые на днях прошли в Киеве. Украинский политик Алексей Журавко заявил, что уровень его аварийности составляет 100%. Об этом он сообщил через свой Telegram-канал.

«Если случится беда, и не дай Бог кто-то пострадает, вся вина ляжет на Кличко и лично на клоуна Зеленского», — высказал свое мнение эксперт.

Журавко считает, что ситуация с мостом может и не разрешиться, поскольку местные власти не найдут необходимое финансирование. Вероятно, ремонт если и произойдет, то нескоро. По крайней мере, на сегодняшний день киевское правительство не планирует аварийные работы.

«Ну а пока денег нет: все идёт на отражение российской «агрессии», — резюмировал украинский политик.

facebook.com / КП «Київський метрополітен»

Как стало известно ранее, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о том, что России следует жестче разговаривать с Францией и Германией на переговорах по Донбассу.