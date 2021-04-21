Названы вредные привычки украинских туристов за границей

Москва, 21 апреля. Портал «Обозреватель» перечислил шесть ключевых привычек, которые выдают украинских туристов на зарубежных курортах.

Украинцы везде предпочитают ходить в пляжной одежде, невзирая на запрещающие знаки. Также их отличает стремление сэкономить. Многие из них пытаются пройти на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов без входного браслета под предлогом, что потеряли его или прикрыли одеждой, сообщает издание.

Также путешественники из Украины часто бывают несдержанны в своих реакциях и нередко портят другим туристам впечатление от экскурсий громкими разговорами. Такое поведение присуще им и в отелях, где они шумят даже по ночам. На пляжах украинцы часто руководствуются принципом, что лучшие места достаются тем, кто первый занял, из-за чего граждане этой страны не думают о других отдыхающих.

Недавно турист из Санкт-Петербурга рассказал, как улетел в Турцию за день до закрытия авиасообщения. По его словам, самолет был забит под завязку, в том числе россиянами с маленькими детьми.